Politie controleert bij de grens op invoer van illegaal vuurwerk

De politie gaat controles uitvoeren in de grensstreek vanwege het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Gevreesd wordt dat mensen in het buitenland vuurwerk zullen kopen.

"We denken dat de nieuwe regels door de handel al worden nageleefd, dus dat betekent dat het niet in Nederland te koop is", zegt Ruud Verkuijlen van de Nationale Politie in het NOS Radio 1 Journaal. "Tegelijkertijd weten we ook dat mensen die van vuurwerk houden het als uitje zagen om over de grens vuurwerk te halen. We willen voorkomen dat daar verboden vuurwerk tussen zit." Hij benadrukt dat er voldoende veilig siervuurwerk te koop is in Nederland.

Bij controle wordt illegaal vuurwerk in beslag genomen en er kan een boete van enkele honderden euro's worden uitgedeeld.

In januari werd bekend dat consumenten bij de komende jaarwisseling geen vuurpijlen en knalvuurwerk mogen afsteken. Alleen bepaalde soorten siervuurwerk en kindervuurwerk, zoals sterretjes, blijven toegestaan. Rotterdam koos als eerste grote Nederlandse gemeente zelfs voor een algeheel vuurwerkverbod.

Criminele netwerken

"Waar we vooral energie in steken is de criminele handel in illegaal vuurwerk", zegt Verkuijlen. "Daar zijn we dit jaar al vroeg mee begonnen. We hebben steeds beter zicht op de criminele netwerken die zich daarmee bezighouden. Er is nu al 50.000 kilo in beslag genomen in Duitsland en 20.000 kilo in Nederland."

Voorheen werd illegaal vuurwerk nog weleens per post verstuurd. Dat is nu veranderd, zegt Verkuijlen. "We hebben daarbij samengewerkt met postbedrijven. Dat is zo succesvol geweest dat er via de post bijna geen illegaal vuurwerk meer het land binnenkomt."

Coronamaatregelen

Het wordt sowieso een bijzondere Oud en Nieuw, zegt Verkuijlen. "We moeten met meerdere zaken rekening houden, zoals het handhaven van de coronamaatregelen. In samenwerking met het lokale bestuur stellen we de grenzen vast."

Hij verwacht in ieder geval geen volle pleinen met vuurwerkshows. "Die zullen nu niet door kunnen gaan omdat grote bijeenkomsten niet mogelijk zijn. Nu zullen mensen het toch thuis voor de deur doen. Gelukkig zien we ook mooie initiatieven, zoals shows met drones. Maar op één plek bijeenkomen om te genieten van een mooie show, dat zal lastig worden."