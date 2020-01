Rotterdam kiest voor totaalverbod op vuurwerk, 'voorbeeld voor regering'

In Rotterdam geldt voor de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod. Een meerderheid van de gemeenteraad is daar vandaag mee akkoord gegaan.

Rotterdam is hiermee de eerste van de vier grote steden waar inwoners met Oud en Nieuw geen vuurwerk mogen afsteken. Apeldoorn nam in oktober als eerste Nederlandse gemeente het besluit om bij de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod in te stellen.

"Alleen een totaalverbod is goed handhaafbaar", aldus GroenLinks-raadslid Stephan Leewis, die het verbod in stemming bracht. "Een tussenoplossing is lastig, want dan moet de politie op straat gaan bepalen wat voor soort vuurwerk het is."

'Beperkt verbod voor ons onvoldoende'

Begin januari kondigde Rotterdam al aan met een algeheel verbod te komen. Nu is een motie met die strekking aangenomen. Burgemeester Aboutaleb is er blij mee: "Hiermee laten we aan de regering zien wat de meest verstandige weg is. De meeste voorzitters van de veiligheidsregio's en ook de brandweer zijn voor een totaalverbod. Dat negeren om politieke redenen is niet verstandig."

Eerder vanmiddag werd bekend dat het kabinet dit jaar nog knalvuurwerk en vuurpijlen wil verbieden. Het gedeeltelijke vuurwerkverbod wordt morgen in de ministerraad besproken.

Aboutaleb is bang voor de gevolgen van zo'n beslissing. "Als het kabinet komt met alleen een beperkt verbod op knal- en siervuurwerk dan is dat voor ons onvoldoende", zegt hij tegen Rijnmond. "Het betekent dan dat het kabinet aanstuurt op twee regimes in Nederland. Gemeenten die een totaalverbod kennen en gemeenten die dat niet hebben."