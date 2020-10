Biden staat voor, maar hoe betrouwbaar zijn Amerikaanse opiniepeilingen?

Zet deze dagen de Amerikaanse nieuwszenders op en je wordt bedolven onder een tsunami aan cijfers. Wie is aan de winnende hand? Wat zeggen de laatste peilingen? Verkiezingsexperts toveren op magic walls de ene na de andere staat tevoorschijn met bijbehorende peildata. Panels van commentatoren analyseren tot in den treure de dagelijkse stortvloed aan peilingen.

Het wemelt van de onderzoekbureaus die kiezers ondervragen over hun politieke voorkeuren, maar er zijn gigantische verschillen in de kwaliteit van deze peilingen. Hoe kunnen kiezers zich wegwijs maken in deze eindeloze cijferbrij? En in welke mate zijn opiniepeilingen betrouwbaar? De heersende opvatting is dat de opiniepeilingen er in 2016 flink naast zaten. De meesten wezen immers op een verkiezingsoverwinning voor Hillary Clinton, maar tot ieders verrassing won Donald Trump.

In werkelijkheid is het beeld over 2016 een stuk genuanceerder. Laten we allereerst een verschil maken tussen twee soorten peilingen: je hebt landelijke peilingen en peilingen in de afzonderlijke staten. Landelijke peilingen geven alleen een indicatie over de zogeheten popular vote: wie haalt de meeste stemmen in het hele land? Omdat er grote verschillen zijn tussen landelijke peilingen, gebruiken we bij de NOS steevast het gemiddelde van die peilingen. De twee belangrijkste bronnen hiervoor zijn Real Clear Politics en de FiveThirtyEight.

Biden staat voor

Beiden gebruiken afwijkende modellen voor hun berekeningen, maar hun trends wijzen bijna altijd dezelfde kant uit. De landelijke peilingen zijn dit jaar wonderbaarlijk stabiel gebleken. Ondanks een pandemie, een fikse economische crisis en grote sociale onrust zijn er dit jaar nauwelijks grote verschuivingen geweest. Joe Biden staat al geruime tijd voor en zijn voorsprong schommelt al maanden tussen de 6 en 10 procentpunten.