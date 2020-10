Biden en Trump meteen in aanvaring over corona in debat

Donald Trump en Joe Biden zijn in Nashville begonnen aan hun tweede en laatste debat. Meteen schetsten ze een totaal ander beeld van de coronacrisis.

Volgens Trump komt de crisis tot een einde en krijgt hij felicitaties van wereldleiders hoe hij de crisis heeft aangepakt. Hij verwees ook naar zijn eigen besmetting. "Ik kan het u uit eigen ervaring vertellen. Ik was in het ziekenhuis, maar ben nu beter, anders was ik hier niet."

Biden viel de president meteen hard aan op diens beeld van de pandemie. "De president zegt dat we hiermee leren leven? We leren hiermee dood te gaan", aldus Biden.

"Als je vanavond een ding onthoudt, onthoudt dan dit: iemand die hier geen plan voor heeft, die geen verantwoordelijkheid voor neemt, mag niet aanblijven als president." Hij zei mondkapjes te willen verplichten, sneller willen testen en financiële hulp voor bedrijven te willen regelen.