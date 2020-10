Vijf Limburgse agenten nu definitief weg vanwege wangedrag

In Noord-Limburg zijn vijf agenten definitief ontslagen vanwege wangedrag. In juni was al duidelijk dat de agenten zouden worden ontslagen, maar vandaag kregen ze het definitieve besluit te horen, aldus de politie. De agenten werkten bij de basiseenheid in Horst/Peel en Maas (Noord-Limburg).

Er liep vanaf vorig jaar april een disciplinair onderzoek naar elf medewerkers. Dat is afgelopen juni afgerond, schrijft 1Limburg. De agenten die zijn ontslagen wordt ernstig plichtsverzuim verweten. Volgens de politie blijkt dit uit WhatsApp-berichten en informatie in de politiesystemen die tijdens het disciplinair onderzoek zijn bekeken.

"Het gaat om gedragingen die niet door de beugel kunnen. Pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim, misbruik van bevoegdheden. De medewerkers hebben zich individueel aan één of meerdere gedragingen schuldig gemaakt", schrijft de politie. Het wangedrag had volgens de onderzoekers een grote impact op het team.

Onacceptabel

Zes andere agenten zijn gestraft met degradatie, overplaatsing of het inleveren van salaris en verloven. "Dit soort gedragingen zijn onacceptabel en dat is ook de reden waarom we zo stevig optreden", zegt waarnemend politiechef Godthelp-Teunissen.

De Rijksrecherche stelt in opdracht van het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek in naar mogelijk gepleegde strafbare feiten. Eerder maakte de politie al bekend dat de Rijksrecherche zo'n 1300 dossiers van de politie Horst onderzocht op mogelijke strafbare feiten van agenten, zoals valsheid in geschrifte. Het gaat daarbij om dossiers waarbij de op non-actief gezette agenten tussen 2015 en 2019 betrokken waren.