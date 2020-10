Agenten gebruikten stroomstootwapens vorig jaar iets vaker

De politie heeft in 2019 iets vaker een stroomstootwapen ingezet dan het jaar daarvoor. Uit onderzoek van de Politieacademie blijkt dat de taser 177 keer werd gebruikt, tegen 170 in 2018. In de meeste gevallen (63 procent) hoefden agenten er alleen maar mee te dreigen.

Hoewel het wapen dus vaker werd gebruikt, is er juist minder vaak daadwerkelijk stroom ingezet. Vorig jaar 65 keer, in 2018 72.

Ruim de helft van de mensen tegen wie het wapen wordt gebruikt, was volgens de rapportage onder invloed van alcohol, drugs of was "psychisch labiel". Een op de drie was niet aanspreekbaar. 95 procent van de verdachten was man.

Schokmodus nauwelijks ingezet

Agenten gebruikten op vier incidenten na de optie om een pijltje uit het wapen te schieten. Die haken in iemands lichaam, waarna een elektrische schok volgt en hij tijdelijk verlamd raakt.

Ook kan de agent het stroomstootwapen op het lichaam van de verdachte zetten en hem een schok geven, maar dat gebeurde dus nauwelijks. Dat heeft volgens de onderzoeker met een aanscherping van de geweldsinstructie te maken. Agenten mogen de schokmodus alleen nog gebruiken in situaties "waarin direct gevaar voor het leven van personen of voor het ontstaan van zwaar lichamelijk letsel moet worden afgewend".

Volgens de politie was dat voor de vier incidenten in 2019 niet het geval en was het gebruik van de schokmodus daarmee onrechtmatig. "In die zin is het ook een leertraject en daarbinnen zijn deze cases dan ook als zodanig besproken."

Dreigen meestal voldoende

Sinds 2017 wordt er in Amersfoort, Zwolle en Rotterdam geëxperimenteerd met de inzet van het wapen. In de rapportage gaat het om in totaal 86 agenten in de drie eenheden.

"Politiemensen gebruiken het stroomstootwapen zodat zij kunnen afzien van zwaardere geweldsmiddelen. Dreigen met het wapen is meestal voldoende", zei politiechef Frank Paauw dit jaar. "Agenten zijn steeds beter in staat om dit geweldsmiddel zo effectief en veilig mogelijk in te zetten."

Het kabinet besloot november vorig jaar dat stroomstootwapens worden opgenomen in de basisuitrusting van politiemensen. In de komende vijf jaar krijgen 17.000 agenten er een. Daarvoor is 30 miljoen euro uitgetrokken.