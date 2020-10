Henk Otten heeft zin in frisse start na vertrek Henk Krol

"Wij zitten in de politiek om dingen te bereiken en voor de inhoud", zegt Otten, "en niet voor geruzie en gezeur over posities." Verder noemt Otten de kwaliteit van de mensen die Krol aanleverde voor de lijst "veelal ondermaats" en dat leidde volgens hem tot spanningen. Het goede nieuws volgens hem is dat Krol "zijn hele 50plus-club in één keer heeft meegenomen zodat wij weer een frisse start kunnen maken met onze mensen."

In het programma Goedemorgen Nederland erkent Krol vanmorgen dat het "geen fraai beeld is". "Geef mij maar de schuld. Als meneer Otten dit vindt, van harte gefeliciteerd meneer Otten, ik neem het van u aan." Krol herhaalt in hetzelfde programma dat hij ondanks zijn vertrek bij de Partij voor de Toekomst mee wil doen aan de verkiezingen. Tegen RTL Nieuws zei hij gisteren al dat hij een nieuwe partij opricht met de werktitel Lijst Henk Krol.