Henk Krol na ruzie met Henk Otten weg bij Partij voor de Toekomst

Het is niet duidelijk wie die medewerker was en waarop de beschuldiging van bedreiging is gebaseerd. Krol zelf wil vandaag niets meer kwijt over zijn besluit. Zijn voorlichter laat weten dat hij zich de komende dagen op zijn vervolgstappen wil beraden.

Otten heeft nog niet op het opstappen van Krol gereageerd.

Ruzie

Duidelijk is dat Krol en Otten ruzie hadden over de voormalige penningmeester Pieter Boogaardt. Otten zette hem uit het bestuur, Krol eiste dat Otten het ontslag zou intrekken.

Krol, voormalig fractievoorzitter van 50Plus, en Otten, die na zijn vertrek uit Forum voor Democratie verderging als de Groep Otten, besloten in juni te gaan samenwerken. Hun nieuwe partij ging Partij voor de Toekomst heten.

Het voormalige Partij voor de Dieren-Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen kwam met Krol mee. Zij stapte in augustus al uit het samenwerkingsverband, omdat zij zich door Krol buitengesloten voelde.