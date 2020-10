Johnson: bereid je voor op no-deal-brexit

De Britse premier Johnson zegt dat zijn land zich moet opmaken om zonder handelsovereenkomst uit de Europese Unie te stappen. Hij vindt dat onderhandelaars van de EU te weinig concessies doen om tot overeenstemming te komen.

"Het lijkt erop dat ze het idee van een vrijhandelsovereenkomst hebben opgegeven", zei hij in Londen nadat op een EU-top in Brussel was gebleken dat de onderhandelingen nog altijd muurvast zitten. "Mijn conclusie is dat we ons erop moeten voorbereiden dat we op 1 januari handelen volgens de regels van de vrije wereldhandel."

Johnson had in de onderhandelingen ingezet op een handelsovereenkomst zoals de EU die ook met Canada heeft. Hij noemt het vreemd dat "de EU ons na 45 jaar lidmaatschap niet eens hetzelfde aanbod wil doen als Canada".

Visrechten

De partijen hebben op veel punten al overeenstemming bereikt, maar groot struikelblok in de nieuwe relatie zijn de visrechten. Frankrijk en Nederland willen graag de toegang houden die ze nu hebben, terwijl de Britten hun vissers meer voordeel gunnen. Het is een kleine, maar politieke gevoelige kwestie voor de Noordzeelanden.

Ook wil de EU harde afspraken maken over een gelijk speelveld wat betreft staatssteun, kwaliteitscontroles en arbeidsrechten voor bedrijven die producten exporteren uit Groot-Brittannië. Dat moet voorkomen dat Britse bedrijven ineens een veel betere concurrentiepositie krijgen omdat ze zich aan minder regels hoeven te houden.

Het Verenigd Koninkrijk, dat de Europese Unie in januari officieel verliet, heeft nog tot 1 januari om tot een definitieve handelsovereenkomst te komen. Omdat daarvoor echter nog veel geregeld moet worden, heeft de EU het liefst alles voor 31 oktober uitonderhandeld. Johnson had zelfs al gezegd het liefst alles uiterlijk gisteren uitgesproken te willen hebben, maar die deadline werd niet gehaald.

Rutte

Premier Rutte is niet zo pessimistisch. Volgens hem is het goed dat zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk heeft uitgesproken dat ze meer verwachten van de andere partij. "Het kan helpen dat je het op deze manier uitspreekt."

Volgens de Nederlandse premier kunnen de onderhandelingen maandag gewoon verder gaan. "Ook de Europese Unie is bereid om tot een compromis te komen. Dat is in ieders belang, want de economische belangen zijn zo groot dat ik me niet kan voorstellen dat het fout kan gaan."

Maar hij waarschuwde dat het natuurlijk altijd kan misgaan "en dan moeten we ook aan Nederlandse kant voorbereid zijn".