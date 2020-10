Terugschroeven reguliere zorg 'stuit mij als arts tegen de borst'

"Als je op dit moment de patiënten ideaal over het land weet te spreiden, wat een uitdaging is, dan moeten we ongeveer 19 procent van de klinische zorg inleveren", zei Kuipers in de Tweede Kamer. In het ergste geval wordt dat eind november 75 procent. "Dan blijft, naast de covidzorg, alleen de acute zorg over."

Ook in het Radboudumc is de zorg teruggeschroefd vanwege de coronacrisis. "We waren al 10 procent afgeschaald, omdat we vanwege de coronavoorschriften meer ruimte moesten maken in bijvoorbeeld de wachtkamers. Maar nu schalen we steeds verder af, omdat het aantal coronapatiënten toeneemt. We hebben veel mensen uit het westen opgenomen omdat er daar geen ruimte meer voor ze was", zegt Marres.

De arts is voorstander van de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. Die zijn volgens hem hard nodig om het aantal besmettingen terug te dringen en als gevolg ook de zorg te ontzien. "Ik snap ook wel dat het moeilijk is, zeker voor de jongeren en ouderen. Maar als we met z'n allen strenger zijn dan kunnen we het tij keren. En is in het voorjaar de reguliere zorg weer op orde."