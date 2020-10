Spoedeisende hulp in de knel door groeiend aantal coronapatiënten

De spoedeisende hulp in grote steden moet soms dicht omdat alle beschikbare bedden vol zijn. Ambulances moeten dan uitwijken naar een ander ziekenhuis. Het gaat om een sluiting van één tot meerdere uren. Dit zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg in een coronabriefing in de Tweede Kamer. Tot nu toe is dat gebeurd in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

"Als een ambulance zijn patiënt niet kwijt kan, dan heb je geen keus", zegt Kuipers. "Dat leidt tot meer werk voor ambulances, meer werk voor de resterende spoedeisende diensten (SEH's), patiënten die naar andere plekken moeten." In sommige steden zijn meerdere SEH's tegelijk dicht geweest. "We proberen vooruit te kijken en te matchen met regio's die minder druk bezet zijn."

Ziek personeel

Wat hem grote zorgen baart, is het aantal besmettingen onder het zorgpersoneel. Als voorbeeld geeft hij zijn eigen ziekenhuis, het Erasmus Medisch Centrum, waar elke dag 30 tot 50 medewerkers positief worden getest. Als dat ziekteverzuim verder toeneemt, leidt dat automatisch tot het verder inperken van de reguliere zorg.

"Als de toename onder verpleegkundigen 10 procent is, dan moet je ook 10 procent van je bedden inleveren", zei hij in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. In alle ziekenhuizen wordt gekeken of er sprake is van besmetting van patiënt op medewerker of van onderlinge besmetting van personeelsleden. "Met de huidige beschermingsmiddelen zijn daar weinig aanwijzingen voor. De meeste worden, net als andere mensen, besmet in de maatschappij."

Er zijn wel ziekenhuisafdelingen waar zoveel medewerkers zijn besmet dat ze moesten sluiten. Als voorbeeld geeft Kuipers de afdeling cardiologie van het Martini Ziekenhuis in Groningen, waar twee weken geleden een uitbraak was.

Hulp van zelfstandige klinieken

Net als in de eerste golf worden ook zelfstandige klinieken betrokken bij de coronazorg, zegt Kuipers. Dat gebeurt op twee manieren, enerzijds worden reguliere behandelingen overgenomen door deze klinieken, anderzijds wordt personeel van deze klinieken gevraagd om bij te springen in de ziekenhuizen.]

De afgelopen maanden zijn er 900 beschikbare bedden bijgekomen, 300 op de IC's en 600 op verpleegafdelingen. Dat gaat gepaard met vele duizenden medewerkers, zegt Kuipers. Die zijn nodig om deze bedden 24/7 te kunnen bemannen. "Dat was een majeure inspanning. Dat kan niet verder. Wel in de loop van de maanden, de komende jaren, maar niet nu meteen. Die inhaalslag moeten we wel gaan maken."

Ook wijst hij erop dat de gevolgen van de eerste golf nog altijd merkbaar zijn, bijvoorbeeld bij de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker en darmkanker. Die werden in het voorjaar stilgelegd en de inhaalslag is nog niet volledig gemaakt, zegt Kuipers. Het aantal verwachte kankerpatiënten blijft achter, doordat mensen niet of later zijn onderzocht. Hij pleit ervoor om de bevolkingsonderzoeken nu zo lang mogelijk door te laten gaan.

Stopzetten reguliere zorg

Karina Raaijmakers van de Nederlandse Zorgautoriteit zei in haar briefing dat in de eerste golf mensen massaal weg bleven bij de huisarts en dat daardoor een "stuwmeer aan verwijzingen" is ontstaan dat nog altijd niet is weggewerkt. "Er heeft nauwelijks inhaalzorg plaatsgevonden. Er zijn nog steeds mensen die op zorg wachten." Ze noemt dat zorgelijk, omdat de reguliere zorg nu weer wordt afgeschaald. Om hoeveel mensen dat gaat, is niet duidelijk.

Raaijmakers ziet het aantal verwijzingen van huisartsen opnieuw teruglopen. Maar mensen moeten wel zoveel mogelijk naar de huisarts blijven gaan, en daarop moet worden ingezet, zegt ze.

Kuipers zei in zijn toelichting ook te verwachten dat als de huidige trend doorzet, er eind november ruim 5700 coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. In het ergste geval moet de reguliere zorg 75 procent worden afgeschaald. "Dan blijft, naast de covidzorg, alleen de acute zorg over."

In het gunstigste scenario, als de maatregelen effect hebben en het aantal nieuwe besmettingen drastisch daalt, moet nog steeds 40 procent van de reguliere zorg worden stopgezet, verwacht Kuipers. Dan zullen er eind november zo'n 3300 covid-patiënten in het ziekenhuis liggen.