'Is daar iemand?' De trucs van WhatsApp-fraudeurs (en wat je ertegen kunt doen)

De 'klassieke' manier van oplichting via WhatsApp komt nog altijd het vaakst voor, zegt Kolthof. Een zogenaamde zoon of dochter appt naar een van de ouders: 'Hoi, ik heb een nieuw telefoonnummer, het oude kun je verwijderen.' Een paar berichtjes later volgt het verzoek om vanwege een acuut probleem geld over te maken.

De oplichters kunnen heel geloofwaardig overkomen, zegt cybercriminaliteitsexpert Dave Maasland van beveiligingsbedrijf ESET. "Ze hebben vaak rondgesnuffeld op sociale media van het slachtoffer en maken waanzinnig goed gebruik van de openbare informatie die daar beschikbaar is." Dat gaat verder dan alleen je profielfoto, zegt hij. Zo kijken ze naar de emoji's die je vaak gebruikt en naar de manier waarop je met anderen communiceert. "Soms weten ze ook hoe je broertje of zusje heet, of dat je bijvoorbeeld laatst naar Walibi bent geweest." Al die informatie gebruiken ze om het WhatsApp-bericht zo overtuigend mogelijk te maken.