Fraude met WhatsApp stijgt fors, vier keer zoveel meldingen als in 2019

Het aantal gevallen van WhatsApp-fraude stijgt snel, zo blijkt uit de cijfers van de Fraudehelpdesk. Tot 1 oktober van dit jaar ontving die al 9605 meldingen, bijna vier keer zoveel als in heel 2019. Dat meldt het AD.

In totaal werden 1154 van deze mensen daadwerkelijk slachtoffer. Zij werden opgelicht voor een bedrag van in totaal 3,3 miljoen euro. Vorig jaar ging het nog om ruim een miljoen euro.

WhatsApp-fraude begint vaak met het bericht vanaf een onbekend telefoonnummer, dat een familielid of goede vriend van het slachtoffer een nieuw nummer heeft. Bijvoorbeeld: "Hoi pa, dit is mijn nieuwe nummer. Graag het oude weggooien."

'Vriend-in-nood-fraude'

Daarna volgt meestal al snel een verzoek om vanwege een acuut probleem geld over te maken, bijvoorbeeld omdat het familielid zijn bankpas is verloren en in de winkel staat, of huur moet betalen maar niet kan inloggen bij internetbankieren. De politie spreekt daarom ook van 'vriend-in-nood-fraude'.

Hoewel het overgrote deel van de slachtoffers de truc doorziet, zwicht zo'n 12 procent voor het verzoek en maakt geld over. Het zijn vooral 55-plussers die overstag gaan.