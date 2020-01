Schade via Whatsapp-fraude vorig jaar verviervoudigd

De financiële schade die in Nederland is aangericht door WhatsApp-fraude is in 2019 bijna verviervoudigd. In totaal ging het om ruim een miljoen euro. In 2018 was dat bedrag meer dan 260.000 euro, meldt de Fraudehelpdesk.

Bij de hulpinstantie kwamen vorig jaar 2663 meldingen van WhatsApp-fraude. In 353 gevallen zijn mensen daadwerkelijk opgelicht. In 2018 waren dat er 124.

Volgens een woordvoerder gaat het in alle gevallen om fraude waarbij de oplichters zich via WhatsApp voordoen als een bekende van het slachtoffer, zoals een zoon of dochter. "De oplichters gaan daarbij zeer geraffineerd te werk", zegt de Fraudehelpdesk. "Eerst laten ze via een berichtje weten een 'nieuw telefoonnummer' te hebben."

Het slachtoffer wordt dan verzocht om geld voor te schieten, omdat de zoon of dochter tijdelijk niet kan internetbankieren. Slachtoffers zijn soms grote geldbedragen kwijt: tussen de 3000 en 10.000 euro per persoon.

De Fraudehelpdesk adviseert om nooit geld over te maken op basis van een app. "Kan uw 'familielid' niet bellen, maar wel appen? Vraag dan een gesproken berichtje te sturen. Zo kunt u horen of u werkelijk met hem of haar te maken hebt."