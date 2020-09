Spoofing-oplichters verdienen miljoenen met bankbabbeltruc

De afgelopen maanden hebben oplichters miljoenen euro's buitgemaakt via spoofing, meldt tv-programma Kassa. De criminelen gebruikten het helpdesknummer van banken om klanten er telefonisch van te overtuigen geld over te maken.

In sommige gevallen wisten de daders ook hoeveel geld er op de rekening stond. Daardoor waren slachtoffers ervan overtuigd dat ze echt een bankmedewerker aan de lijn hadden. Er zijn volgens Kassa minstens tientallen slachtoffers. Gedupeerden zijn voor bedragen tussen de 10.000 euro oplopend tot 150.000 euro opgelicht.

'Tijdelijke kluisrekening'

"We kregen een telefoontje van het ING-nummer en een medewerker zei: mensen proberen geld te stelen van uw rekening", zegt een van de slachtoffers in de uitzending. Het Rotterdamse echtpaar had gelijk argwaan. "Maar de vrouw wist dingen die ze anders niet had kunnen weten."

De oplichters zeiden dat het echtpaar gelijk hun bestedingslimiet moest verhogen. Dan konden de man en vrouw het geld, dat "in gevaar was vanwege hackers", overmaken op een "tijdelijke kluisrekening".

De dag erna moesten ze langskomen op het ING-kantoor om het geld weer terug te storten. Maar daar kregen de twee te horen dat ze waren opgelicht. "50.000 euro, dat is een hoop geld ja."