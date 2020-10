Loekasjenko spreekt met gevangen oppositieleiders

De Wit-Russische president Loekasjenko heeft een gevangenis van de geheime dienst KGB bezocht om met gevangengenomen oppositieleden te spreken. Volgens de persdienst van de president duurde het gesprek ruim 4,5 uur en is de inhoud geheim. Het is onduidelijk onder welke omstandigheden het gesprek plaatsvond.

Volgens staatsmedia wilde Loekasjenko de mening van zijn tegenstanders horen. "Jullie zullen begrijpen dat je op straat geen grondwet kunt schrijven", zei de president in een vrijgegeven fragment van het gesprek.

Een van de gesprekspartners was de voormalige presidentskandidaat Viktor Babariko, die twee maanden voor de verkiezingen werd vastgezet. Zijn campagneleider Maria Kolesnikova werd vervolgens een van de drie gezichtsbepalende oppositieleiders, maar ook zij is opgesloten. De overige leden van het team van Babariko zeggen te zijn overvallen te zijn door de bijeenkomst.

Teken van zwakte

De ontmoeting in de gevangenis is opvallend, omdat Loekasjenko herhaaldelijk heeft gezegd dat er geen politieke gevangenen zijn in Wit-Rusland. Alle gevangengenomen oppositieleden hebben volgens hem een misdrijf begaan.

Volgens voormalig minister van Cultuur Latusjko, die zich heeft aangesloten bij de Coördinatieraad van de oppositie, erkent Loekasjenko met de ontmoeting van vandaag dat er wel degelijk politieke gevangenen in Wit-Rusland zijn. In een statement schrijft hij: "De dialoog aangaan met mensen die je zelf gevangen hebt genomen is een teken van zwakte."

Het is al maanden onrustig in Wit-Rusland, waar wordt gedemonstreerd tegen de frauduleus verlopen presidentsverkiezingen. Die zijn officieel door Loekasjenko gewonnen, hij zou ruim 80 procent van de stemmen hebben gekregen.

Bij massale protesten zijn al duizenden Wit-Russen gearresteerd en enkele doden gevallen. De belangrijkste tegenkandidaat van Loekasjenko, Svetlana Tichanovskaja, is het land uit, ze verblijft in Litouwen.

Telefoongesprek na 134 dagen

Tichanovskaja noemt het gesprek van Loekasjenko het resultaat van maandenlange druk op de regering. Zij roept de president op de gevangenen vrij te laten als hij oprecht een dialoog wil. De actie is een stunt, stelt zij. "Hij spreekt over grondwetswijzigingen, maar dat doet hij alleen maar om de protesten te verzwakken."

Tichanovskaja zelf mocht vandaag plotseling bellen met haar man, de opgesloten blogger Sergej Tichanovski. Het was het eerste gesprek in 134 dagen, schrijft de oppositieleider op het sociale netwerk Telegram, waar ze een deel van het gesprek heeft gedeeld. Ze vertelde haar man dat ze strijdt voor zijn vrijheid en dat ze de kinderen wijsmaakt dat hun vader op zakenreis is.

Vandaag trok, zoals elke zaterdag, een vrouwenmars door de straten van de grote Wit-Russische steden. In zeker 25 landen werden solidariteitsmarsen van Wit-Russen in het buitenland gehouden.

Tichanovskaja liep mee met een mars in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Morgen volgt de algemene betoging in de hoofdstad Minsk waaraan wekelijks zo'n 100.000 mensen deelnemen.