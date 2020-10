Minder mensen welkom bij zondagsdiensten Hersteld Hervormde Kerk Staphorst

De Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst laat vanwege het risico op coronabesmettingen minder bezoekers toe bij de zondagse diensten, meldt de kerk op zijn website. Vorig weekend werden de diensten bezocht door zo'n 600 mensen en dat leidde tot onbegrip in het land.

Het landelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) gaf gisteren een advies aan aangesloten kerken hoe de coronamaatregelen moeten worden toegepast na overleg met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Er stond onder meer in dat er substantieel minder bezoekers zouden moeten worden toegelaten. Verder moest er opnieuw worden gekeken naar "de wijze en frequentie van de samenzang". Verder luidt het advies om bij het in- en uitgaan van de kerk mondkapjes te dragen.

De kerk in Staphorst laat dus minder mensen toe. Hoeveel minder wil een woordvoerder niet zeggen. "Maar we schalen we drastisch af." Er is volgens de woordvoerder afgesproken geen aantallen meer te noemen. Er wordt met een rooster gewerkt, waarin staat wie wanneer mag komen, meldt RTV Oost.

Ook worden er minder psalmen gezongen. Zang wordt niet helemaal geschrapt, want volgens het bestuur van de kerk in Staphorst is zingen een wezenlijk onderdeel van de eredienst.

Mondkapjesadvies wordt niet opgevolgd

De kerk verplicht - tegen het advies van het landelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk in - mondkapjes niet bij het in- en uitgaan van de kerk. "De ruimte is zo groot. Uit onderzoek blijkt dat het besmettingsrisico 0 is. Als er bewijzen waren dat het noodzakelijk was, dan zouden we het doen."

Er wordt door de overheid ook dringend aangeraden om in alle binnenruimtes een mondkapje op te zetten. "Als wij dat doen, zullen de meesten thuisblijven. Ze willen niet anderhalf uur luisteren met een mondkapje op", zegt de woordvoerder van de kerk in Staphorst.