President Azerbeidzjan: geen concessies doen aan Armenië over Nagorno-Karabach

De Azerbeidzjaanse president Aliejev is bereid om te praten over de betwiste regio Nagorno-Karabach, maar hij wil geen concessies doen aan Armenië. Er zijn volgens Aliejev geen gesprekken mogelijk als Armenië vasthoudt aan de opvatting dat de regio in Azerbeidzjan deel uitmaakt van Armenië, zei hij in een televisietoespraak.

Volgens Aliejev heeft zijn land met de gevechten van de afgelopen dagen bewezen dat er een militaire oplossing is voor het conflict. Daarmee doelt hij op de strijdkrachten van zijn olierijke land, die veel sterker zijn dan die van het verarmde Armenië.

Hoop op akkoord

De Franse president Macron zei vandaag te hopen dat er de komende dagen een akkoord komt over een wapenstilstand. Hij heeft gebeld met zowel Aliejev als de Armeense premier Pasjinian. In die gesprekken hebben de partijen volgens Macron uitgesproken dat ze de onderhandelingen de komende dagen willen hervatten. Pasjinian zei dinsdag bereid te zijn tot concessies, als Azerbeidzjan dat ook is.

De ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen zijn vandaag door hun Russische collega Lavrov ontvangen op het Kremlin voor gesprekken. Frankrijk en Rusland proberen sinds het begin van de week de landen te bewegen tot een staakt-het-vuren. Ook de Verenigde Naties, NAVO, de Verenigde Staten en Canada hebben de landen opgeroepen tot een wapenstilstand.

Premier Pasjinian zei eerder dat hij ervan overtuigd is dat Rusland Armenië zal steunen als zijn land rechtstreeks wordt aangevallen. De regio Nagorno-Karabach is net als Armenië overwegend christelijk. Aan de andere kant voelt Azerbeidzjan zich gesteund door Turkije. De meeste inwoners van Azerbeidzjan zijn moslim en etnisch verwant aan Turkije.

Het conflict draait om de Azerbeidzjaanse regio Nagorno-Karabach, dat door Armeniërs wordt bewoond en de facto zelfstandig wordt bestuurd, met steun van Armenië: