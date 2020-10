ING begint voorzichtig met afstoten oliebelangen

De huidige crisis bij de oliemaatschappijen is zo diep omdat het vraaguitval naar brandstoffen combineert met een lage olieprijs. Hierdoor maken zowel de afdelingen die olie en gas oppompen als de raffinaderijen die er producten van maken verlies. Met name de uitval van de vraag naar kerosine voor vliegtuigen leidt tot miljardenverliezen bij de grote olie- en gasbedrijven.

DNB waarschuwde al

In het rapport "Veilig achter de dijken" waarschuwde de Nederlandsche Bank een aantal jaren geleden al voor het risico van beleggingen in fossiele energie. Vanwege de veranderingen in de energiesector lopen banken, pensioenfondsen en verzekeraars het risico op serieuze waardevermindering van hun belangen in oliemaatschappijen.

In 2050 moet de energievoorziening helemaal CO2-neutraal zijn en is er bijna geen ruimte meer voor fossiele energiebronnen. Als oliemaatschappijen geen grote omslag maken verliezen ze uiteindelijk hun waarde.

Meer oppompen

Discussie is er over de vraag of dat proces nu al zichtbaar wordt of dat er sprake is van een tijdelijke dip in de olie- en gassector. Ook tijdens de laatste financiële crisis kelderden de beurskoersen van oliemaatschappijen, maar daarna veerden ze toch weer op.

BP verwacht de komende tien jaar 40 procent minder olie te produceren. Het bedrijf gaat niet meer boren in nieuwe landen en vertienvoudigt de investeringen in duurzame energie. Shell is bezig met een grote herbezinning op de toekomst en zal de komende maanden nieuwe plannen bekend maken. Exxon Mobil daarentegen lijkt juist veel meer olie te willen gaan oppompen volgens Reuters, dat zich baseert op uitgelekte interne documenten van de Amerikaanse multinational.

Niet genoeg

Waar grote Nederlandse investeerders zoals ING voorzichtig hun vertrek uit olie en gas aankondigen, heeft het Deense pensioenfonds MP Pension al helemaal afscheid genomen van de tien grootste oliemaatschappijen. Volgens het Deense pensioenfonds doen de bedrijven, waaronder Shell, niet genoeg om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Verder wordt er in Denemarken getwijfeld aan het rendement dat de oliemaatschappijen de komende jaren kunnen maken.

Ook het staatsfonds van Noorwegen probeert in hoog tempo de miljardeninvesteringen in fossiele energie af te bouwen.