Wekdienst 6/10: Nationale Bezinningsdag en 10 jaar Instagram

Wat kun je vandaag verwachten?

Het kabinet heeft vandaag uitgeroepen tot Nationale Bezinningsdag: ze willen gezamenlijk stil staan bij de gevolgen van de coronacrisis. De dag staat in het teken van verlies door het coronavirus, zo verloor Linge Oei haar broer en Jantiene Berg haar bedrijf.

De Eerste Kamer stemt over corona-app van de minister van Volksgezondheid.

Instagram bestaat vandaag precies 10 jaar.

En het is Diversity Day: 290 bedrijven organiseren een activiteit om diversiteit en inclusie op de werkvloer te stimuleren.

Wat heb je gemist?

President Trump heeft het Walter Reed Ziekenhuis verlaten. Hij werd bij het militaire ziekenhuis in Washington opgehaald door een helikopter en landde korte tijd later bij het Witte Huis. Daar moet hij verder herstellen, volgens zijn arts is Trump nog steeds besmettelijk.

De president liep op eigen kracht van het ziekenhuis naar de auto die hem naar de helikopter bracht. Hij droeg daarbij een mondkapje.

Toen Trump de trappen van het Witte Huis had betreden, deed hij het kapje weer af en stak hij zijn duimen omhoog: