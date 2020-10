Demonstranten bezetten regeringsgebouw in Kirgizië

In Kirgizië hebben demonstranten het regeringsgebouw in de hoofdstad Bisjkek bezet, melden lokale media. Ze zijn het niet eens met de uitslag van de parlementsverkiezingen die zondag werden gehouden in het Centraal-Aziatische land. De betogers zouden onder andere zijn binnengedrongen in het kantoor van president Jeenbekov.

Eerder op de dag waren volgens schattingen al ongeveer 4000 Kirgiziërs de straat op gegaan om zich tegen de verkiezingsuitslag te verzetten. Sommige betogers raakten slaags met de politie, die onder meer waterkanonnen en traangas inzette om de menigte in bedwang te houden. Enkele tientallen mensen zouden daarbij gewond zijn geraakt.

Volgens de eerste uitslagen van de parlementsverkiezingen van zondag hebben twee partijen de meerderheid van de stemmen in de wacht gesleept. Die partijen zijn gelieerd aan de regering van president Jeenbekov. In totaal zouden slechts vijf van de zestien deelnemende partijen de kiesdrempel hebben gehaald. Volgens de oppositie is sprake van stemfraude. Zij eist nieuwe verkiezingen.