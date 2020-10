Trump kreeg allerlei medicijnen, wat krijgen coronapatiënten in Nederland?

Dexamethason onderdrukt de heftige ontstekingsreactie waar coronapatiënten heel ziek van kunnen worden. Het leidt volgens onderzoekers tot lagere sterfte, maar alleen onder mensen die extra zuurstof nodig hebben. Het middel werd nog niet tijdens de eerste besmettingsgolf in het voorjaar gebruikt en dat geldt ook voor virusremmer remdesivir.

Voortschrijdend inzicht

"Meestal wordt tegenwoordig een cocktail van die twee middelen voorgeschreven", zegt Van den Toorn. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat remdesivir zorgt voor snellere genezing en minder sterfte bij ernstig zieke patiënten.

Volgens Gommers is het voortschrijdend inzicht minder eenduidig. "Ongeveer de helft van de studies naar remdesivir is positief, de andere helft laat geen verschil zien met de controlegroep. Maar omdat het middel niet schadelijk is, wordt het wel gegeven." Onder de streep is de ligduur van patiënten in vergelijking met het begin van de crisis in ieder geval korter op de IC en de overige ziekenhuisafdelingen, zegt Gommers verder.

Dat positieve effect wordt overigens ook toegeschreven aan intensiever gebruik van bloedverdunners. Ook de grootschalige inzet van vernieuwde beademingsapparatuur speelt volgens de experts daarbij een rol.

Experimentele cocktail

Ook Trump heeft zuurstof gekregen, maar het is onduidelijk hoelang precies. Tot dusverre vormt de behandeling van Trump dus geen uitzondering op die van een ernstige zieke coronapatiënt in Nederland. Maar dat geldt niet voor het middel REGN-COV2. Die cocktail van antilichamen bevindt zich namelijk nog in de experimentele fase.

De producent, farmaceut Regeneron, zegt dat er op verzoek van Trumps artsen eenmalig een dosis is geleverd aan de president. De werking van het middel is nog niet bewezen; dat roept de vraag op waarom de president het dan toch heeft gekregen.