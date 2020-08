Behandeling coronapatiënt verbeterd, artsen hopen op 30 procent minder sterfte op IC

Wie nu met covid-19 in het ziekenhuis belandt, krijgt een andere behandeling dan de patiënten die in het voorjaar in de ziekenhuizen terechtkwamen. Voorzitters van artsenverenigingen hopen dat patiënten hierdoor zo'n 30 procent minder vaak naar de IC hoeven en dat van de patiënten op de IC's 30 procent minder overlijdt.

Artsen hebben inmiddels drie geneesmiddelen in handen die hun patiënten kunnen helpen. Daarnaast wordt op de IC veel minder op de buik beademd.

"In het begin was iedereen aan het zoeken", zegt Annelies Verbon, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor internist-infectiologen. "We lazen veel over wat er in China gebeurde, maar het is anders als je echte patiënten voor je hebt. Het kon gebeuren dat je 's avonds in de vakbladen iets las dat je 's ochtends direct moest toepassen."

De eerste fase: ondersteunen

"In die eerste fase ondersteunden we patiënten op de verpleegafdelingen vooral. We gaven ze zuurstof, vocht en medicijnen tegen complicaties. We onderzochten het effect van medicijnen zoals hydroxychloroquine en andere middelen, maar hadden niets concreets in handen."

Bij de eerste IC-patiënten zetten de artsen in op krachtige beademing en ze legden veel patiënten op hun buik, zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor intensive care. In het begin leek covid-19 vooral een longontsteking; het idee was dat het bloed meer zuurstof kon opnemen als je met hoge druk het vocht uit de longen duwde.

Nu: verschillende fases, verschillende behandelingen

Ruwweg een half jaar later is duidelijk dat covid-19 veel meer is dan een longontsteking. Artsen onderscheiden verschillende fases en verschijningsvormen van de ziekte en ze spitsen de behandeling daar veel meer op toe. Overigens kunnen de fases elkaar overlappen en krijgt niet iedere patiënt met elk ziektebeeld te maken.

In het begin van de infectie is er veel virus in het lichaam aanwezig. "Mensen die thuis een milde infectie doormaken hebben geen virusremmers nodig", zegt Verbon. "Maar ziekenhuispatiënten die tot een risicogroep behoren of extra zuurstof nodig hebben, kunnen nu de virusremmer remdesivir krijgen. Waarschijnlijk heeft een deel van de patiënten daardoor geen beademing nodig en kunnen sommigen een paar dagen eerder naar huis."

Bij een deel van de coronapatiënten reageert het immuunsysteem te heftig. Zij hebben waarschijnlijk baat bij de ontstekingsremmer dexamethason. Dat is het middel dat in grootschalig Engels onderzoek de sterfte met zo'n 30 procent verminderde bij coronapatiënten die beademd werden.

"Wij kunnen dexamethason of het vergelijkbare middel prednison nu geven aan patiënten die zieker worden, die meer zuurstof nodig hebben en die richting de IC gaan", zegt Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse vereniging van artsen voor longziekten en tuberculose.