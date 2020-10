Duizenden Facebook-leden stappen over naar Friendweb: 'Hier is geen censuur'

"Ik ben hier nu twee weken lid vanwege gedonder met Facebook waar ik helemaal klaar mee ben. Ik hoop hier rust te vinden want op Facebook werd ik alleen maar bozer en bozer."

"Ik ben hier gekomen omdat ik op Facebook ben geblokkeerd, omdat ik Zwarte Pietenfoto's geplaatst heb."

"Ik ben hier terechtgekomen als vluchteling van Facebook omdat ik tegen censuur ben."

Een paar voorbeelden van berichten die worden gedeeld op Friendweb. Het sociale medium heeft sinds de ban van Facebook op stereotiepe Zwarte Piet-uitingen duizenden nieuwe leden gekregen.

"Friendweb is zeker geen anti-Facebook-site of, actueel gezien, een pro-Zwarte Piet-site, maar je zou het bijna wel denken als je de aantallen 'Facebook-vluchtelingen' ziet en wat die mensen bezighoudt", vertelt oprichter Martin Beek.

Friendweb heeft inmiddels tientallen Zwarte Piet-pagina's en groepen die worden gevolgd en geliket door honderden mensen. In september kreeg het sociale medium bijna 4000 nieuwe leden - het totale ledenaantal is nu ongeveer 10.000. "Momenteel verwerken we tussen de 200.000 en 500.000 kliks per dag, dat is voor ons ook nieuw", zegt Beek.

Geen censuur

Facebook maakte begin augustus bekend afbeeldingen, foto's en video's waarop Zwarte Piet op een stereotiepe wijze wordt afgebeeld, te gaan verwijderen. Bij Friendweb worden deze foto's niet verwijderd en dat is volgens Beek ook de reden voor de aandacht. "Er is geen sprake van censuur op Friendweb. De beheerders blokkeren zelden mensen. We delen uiteraard wel beperkingen uit, of wissen berichten als dat nodig is, maar altijd na contact en met een gegronde reden."

Friendweb heeft wel huisregels, legt Beek uit. "Zaken die op het randje zijn, zetten we op 'alleen voor vrienden', zaken die echt niet door de beugel kunnen vervangen we door een mededeling. Mensen die zich hier regelmatig schuldig aan maken, ook binnen het grijze gebied, leggen we restricties op door hun account als '18+' te bestempelen." Daarmee krijgen bezoekers van een dergelijk profiel een waarschuwing te zien en kunnen die mensen alleen nog berichten voor vrienden plaatsen.