Van Dissel blijft erbij: gewone mondkapjes hebben weinig effect

Het veelvuldige gebruik van mondkapjes in andere landen, de druk van de publieke opinie in eigen land, of zelfs een rechtstreekse oproep van zijn beroemde Amerikaanse evenknie Anthony Fauci: Jaap van Dissel blijft bij zijn standpunt. De directeur Infectieziekten bij het RIVM herhaalt desgevraagd dat mondkapjes volgens hem "een buitengewoon gering effect" hebben op de pogingen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

In een interview met de NOS noemt hij het recente besluit van het kabinet om mondkapjes in publieke binnenruimten dringend te adviseren daarom vooral een politiek besluit en niet zozeer een dat op medische gronden is gebaseerd.

Sinds het begin van de coronacrisis benadrukt Van Dissel weinig heil te zien in het dragen van niet-medische mondkapjes, vooral omdat het een gevoel van schijnveiligheid zou kunnen oproepen en de aandacht van andere regels mogelijk afleidt. Hoewel hij erkent dat er onderzoeken zijn die een positief effect van mondkapjes signaleren, zijn die volgens hem lastig te extrapoleren naar de coronacrisis.

"Vaak zijn in die onderzoeken bijvoorbeeld medische mondkapjes gebruikt en wordt er geen rekening gehouden met maatregelen als de anderhalve meter", legt hij uit. Ook zijn er onderzoeken die minder positief over mondkapjes zijn, zegt hij. "Dat leidt bij ons dan tot de afweging dat we daar niet een positief advies over hebben uitgebracht. Dat is gewoon het verhaal. Dat er een ander besluit, op grond van politieke overwegingen wordt genomen, dat zij zo."

'Begrijpen dat mensen zich veiliger wanen'

Daarnaast valt de vermeende effectiviteit van niet-medische mondkapjes volgens Van Dissel in het niet bij het nut van andere maatregelen zoals het houden van voldoende afstand tot elkaar, het geregeld wassen van de handen en thuisblijven bij klachten.

Het Outbreak Management Team, het adviesorgaan van het kabinet waar Van Dissel voorzitter van is, stelde eerder deze week voor het eerst het advies over mondkapjes enigszins bij. Zo schreef het OMT dat mondkapjes geadviseerd konden worden op plaatsen waar niet altijd voldoende afstand tot elkaar gehouden kan worden "zoals in drukke winkels". Om dezelfde reden geldt sinds juni al een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer.