Voorzitter Veiligheidsberaad: chaos door snelle invoering extra coronamaatregelen

De snelle invoering van de strengere kabinetsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus leidt tot chaos. Dat zegt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad in het NPO Radio 1-programma 1 op 1. "Ik maak me daarom zorgen over de uitvoerbaarheid van de maatregelen", zegt hij.

In het Veiligheidsberaad zitten de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's.

Afgelopen maandag presenteerde het kabinet extra maatregelen om de opleving van het virus de kop in te drukken. Die maatregelen gingen dinsdagavond al in. Zo moet de horeca eerder sluiten en mogen minder mensen bij elkaar komen. Volgens Bruls ging de invoering veel te snel. "Sommige veiligheidsregio's hoorden pas maandag net voor de persconferentie wat er zou gebeuren en een dag later moesten ze het al invoeren."

Wel begrip, maar te snel

De voorzitter van het Veiligheidsberaad zegt dat hij en zijn collega's veel begrip hebben voor de extra maatregelen. "Maar op deze manier moeten we het niet meer doen. Als je dit ziet aankomen, moet je de veiligheidsregio's bij elkaar roepen. Dat maakt het overzichtelijker."

Bruls noemt ook de verwarrende discussie over het dragen van mondkapjes. Maandag kwam het dringende advies om ze te dragen in onder meer drukke winkels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Later kwam daar Eindhoven bij en het advies werd landelijk uitgebreid naar alle binnenruimten, behalve scholen. Weer een dag later gold dat advies alsnog voor scholen.

"Dit is verwarrend. Ik maak me zorgen over het draagvlak voor de mondkapjes en de crisis in het algemeen", zegt Bruls. "Maar de echte grote opgave is de vraag hoe we de samenleving draaiende houden."