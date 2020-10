Mondkapje op school 'moet er even inslijten'

Niet laten versloffen

Van der Werff zag dat de nieuwe gewoonte soms nog even wennen is. Niet alleen in het begin, toen de school mondkapjes insloeg voor kinderen die 'm waren vergeten. Ook nu, na enkele weken, is het belangrijk ervoor te waken dat de klad er niet in komt.

"In het begin vonden de kinderen het nog wel interessant. Daarna kwamen de leuke modieuze mondkapjes. Maar dan is het nieuwe eraf en is het even niet stoer meer. Het gaat nu voor 80 procent goed, maar het is iets wat voortdurend aansporing behoeft."

"Vorige week hebben we docenten daarom nog gevraagd om tijdens het vierde uur toch weer even scherp aandacht te geven waarom we dit doen. De conrector is ook alle klassen even in gelopen om het erover te hebben. Het moet erin slijten."

Lesachterstand voorkomen

Belangrijkste doel voor Van der Werff is voorkomen dat kinderen weer massaal thuis komen te zitten. Zeker nu er in zijn regio code rood is afgekondigd, hoopt hij dat alle kleine beetjes helpen.

"Als dit niet voldoende is dan moet je misschien naar halve lesdagen voor kleinere klassen of de school een tijd dicht voor quarantaine. Dat geeft onzekerheid en weer nieuwe lesachterstanden. Dat moeten we echt voorkomen."