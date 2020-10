Dringend advies voor mondkapjes op middelbare scholen

Voor middelbare scholen komt er een dringend advies om een mondkapje te dragen. Volgens verschillende bronnen geeft de onderwijssector aan middelbare scholen het advies dat leerlingen in de gangen, de aula en de kantine een mondkapje op te zetten. Het ministerie van Onderwijs zou zich erin kunnen vinden. Het advies geldt niet voor de lessen.

De wens om ook op scholen mondkapjes te gaan dragen, komt dus uit het onderwijs zelf. Daar bestaat veel ongerustheid over de verdere verspreiding van het coronavirus. Naar verluidt wilde minister Slob eerst niet verdergaan dan mondkapjes voor leerlingen vanaf 16 jaar. Maar nadat de onderwijssector op één duidelijke lijn had aangedrongen, ging die leeftijdsgrens van tafel.

Gisteren pleitte premier Rutte er in de Tweede Kamer nog voor om de richtlijnen voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes niet op scholen in te voeren. Hij zei toen ook dat Slob permanent met de onderwijssector praat en dat er "altijd nieuwe inzichten kunnen ontstaan".