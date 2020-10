Ventilatie scholen niet altijd op orde, 360 miljoen voor aanpassingen

Bang dat kinderen in de winter letterlijk in de kou komen te zitten, is Terpstra niet. "Leerlingen krijgen het misschien soms wat frisser, maar lang niet in elk gebouw, niet in elke klas en niet elk kind. We hoeven echt niet te vrezen dat het Siberische toestanden worden: het zal misschien soms een extra trui worden, niet handschoenen, muts en jas."

Hij raadt docenten nog aan vooral tussen de lessen door de lokalen te luchten. Ook kan het volgens hem helpen een CO2-kastje op te hangen. "Als het lichtje groen blijft, is er niks aan de hand. Springt hij op rood, dan moeten de ramen even open tot het weer in orde is."

360 miljoen euro

Om alle scholen te laten voldoen aan de richtlijnen stelt het kabinet 360 miljoen euro beschikbaar. Volgens minister Slob zal dat een kwestie van jaren worden, omdat er op dit moment door alle aandacht tekorten zijn aan apparatuur en deskundigen.

"Er is werk aan de winkel", vult Terpstra aan. "Over het algemeen kun je de situatie met simpele maatregelen verbeteren, maar er moet een plan van aanpak komen voor de langere termijn." Volgens hem is dat een kwestie van maatwerk. "De situatie verschilt per school, per gebouw, soms zelfs per lokaal."

Paul Rosemöller van de VO-raad is blij met de aandacht voor het onderwerp. "Dit thema speelt al tien jaar, omdat scholen natuurlijk liever geld uitgeven aan onderwijs dan aan stenen. Dat er nu door corona meer aandacht en geld voor beschikbaar komt, is ook gunstig voor na de coronatijd."

Rosemuller noemt het toeval dat de VO-raad juist vandaag met een dringend advies komt om mondkapjes te gaan dragen in het onderwijs. "Die discussie krijgt nu weer een impuls, maar we wisten al een maand geleden dat dit rapport eraan zat te komen."