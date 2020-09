Slachtoffers monstertruck Haaksbergen schadeloos, maar schade blijft groot

Behalve dat erna grote politieke beroering ontstond over de vergunning, waardoor toenmalig burgemeester Hans Gerritsen uiteindelijk het veld moest ruimen, bleek al snel dat de gewonde slachtoffers mogelijk een lange juridische strijd te wachten stond over de schadeafwikkeling. Er was namelijk veel onduidelijkheid over de verzekering van het evenement. Daarop besloot het landelijk Waarborgfonds in de bres te springen.

Camper voor een van de zwaarste slachtoffers

Volgens Lodie van Duijse, manager van het Waarborgfonds, was van begin af aan het uitgangspunt dat de slachtoffers niet in de kou mochten komen te staan. Er moest daarom één centraal loket komen, waar zij terechtkonden: "Dat past bij de doelstelling die wij als Waarborgfonds hebben om de slachtoffers van verkeersongevallen te beschermen als zij niet elders terechtkunnen." Al nam dat niet weg dat sommige slachtoffers in een jaren slepend traject belandden, iets wat overigens kenmerkend is voor medische schadedossiers.

De langstlopende dossiers zijn ook de meest complexe, weten ze bij het Waarborgfonds. "Een van de zwaarste slachtoffers is een twintiger, die urenlang onder het wiel van de monstertruck heeft gelegen en niet meer kan praten of slikken. Een dagje uit is voor hem dus niet mogelijk." Het Waarborgfonds regelde uiteindelijk een camper voor de man zodat hij een vriend in Zwitserland kon bezoeken. "Daarmee kreeg hij weer wat vrijheid terug."

Van de in totaal zestig dossiers nam het Hengelose letselschadebureau Drost er ruim vijftig voor z'n rekening. Daarvan liggen nog drie dossiers op de plank, zegt Marga Heijink van Letselschadepraktijk Drost tegen RTV Oost. Het Hengelose bureau werkte bij de afwikkeling van het monstertruckdrama nauw samen met het Waarborgfonds.

'Beleef het nog bijna dagelijks'

Een van de slachtoffers die schadeloos zijn gesteld, is Michiel Weustink uit Hengelo. De autoliefhebber was die dag samen met zijn vrouw en zoontje bij het evenement. Vrouw en zoon kwamen met de schrik vrij, Michiel was heel wat minder fortuinlijk. Hij brak zijn rug op twee plaatsen en lijdt nog iedere dag pijn. "Ik was houtbewerker met hart en ziel, maar dat kan ik niet meer doen. Ik werk nu in de elektronica."

Hij benadrukt dat het Waarborgfonds en letselschadebureau Drost hem erg goed hebben geholpen, onder meer bij het vinden van ander werk. "Ook werd er bijgesprongen als ik het door de hoge ziektekosten financieel moeilijker had." Zijn letselschadedossier werd vorig jaar gesloten. "Maar dat ongeluk maak ik nog bijna iedere dag mee."

Volgens het Waarborgfonds is de totale schade van het monstertruckdrama voorlopig becijferd op circa zes miljoen euro. Daar komt echter nog een bedrag bovenop van de niet-afgesloten dossiers.

Herdenking

Nabestaanden en andere slachtoffers houden traditioneel ieder jaar een eigen herdenking bij het monument op de plek van het drama. Dat gebeurt in de loop van de middag, rond het tijdstip van het drama van destijds.