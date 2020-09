Na militairen krijgen nu medewerkers Chinese staatsbedrijven testvaccin

Terwijl de hele wereld bezig is met het ontwikkelen van een coronavaccin, breidt de Chinese overheid het testprogramma op burgers uit. Eerder werden medewerkers van de douane en het leger gevaccineerd en nu zijn ook werknemers van staatsbedrijven en farmaceutische bedrijven aan de beurt.

NOS-correspondent Garrie van Pinxteren: "Maar lang niet iedereen die ik spreek, wil zich laten vaccineren met een vaccin waarvan de werking nog niet bewezen is. Ze zeggen: als het niet hoeft dan liever niet."

Volgens Van Pinxteren is het ook de vraag of de nieuwe testgroep de vrijheid heeft om nee te kunnen zeggen tegen het testvaccin, of dat de druk vanuit de werkgever hoog is. "Ik denk niet dat de mensen uit het leger die keuze hadden."

'Eerste resultaten positief'

De groep die is gevaccineerd, werd door de overheid geselecteerd en wordt in de gaten gehouden. "We hebben nog geen vaccin gevonden dat helemaal werkt tegen covid-19", zegt een onderzoeker tegen de staatskrant China Daily, "maar de eerste resultaten zijn positief." Het is de bedoeling dat zorgmedewerkers, ambtenaren, leraren en supermarktmedewerkers ook zullen worden gevaccineerd met de testvaccins.

Tegelijkertijd worden de testvaccins ook in Brazilië, getest. En Peru, Bahrein, Abu Dhabi en Marokko hebben plannen om het vaccin te testen, meldt het Hongkongse South China Morning Post.

Dat China nu op grotere schaal de vaccins gaat testen, stuit op kritiek. Internationale gezondheidsexperts zeggen tegen The New York Times dat de testvaccins een vals gevoel van veiligheid kunnen geven, waardoor besmettingen zouden kunnen toenemen. Volgens Sinovac, het farmaceutisch bedrijf dat de vaccins ontwikkelt, zijn inmiddels meer dan tienduizend Chinezen gevaccineerd.