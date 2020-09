Oproep aan ondernemers: 'Doe alles om tweede lockdown te voorkomen'

Volgens de werkgeversorganisaties kunnen bedrijven een belangrijke rol spelen in het beïnvloeden van het gedrag van Nederlanders, omdat mensen elkaar treffen in bedrijven, bijvoorbeeld in winkels. Vooral de bewustwording bij mensen moet omhoog, schrijven ze.

Daarnaast dringen de werkgevers er bij het kabinet op aan dat alle beschikbare test- en labcapaciteit zo snel mogelijk wordt ingezet. Volgens hen is er een sterk groeiende onrust onder de leden over de lange wachttijden bij de GGD's. "De helft van onze leden ziet dit als het grootste knelpunt in de huidige crisis."