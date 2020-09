Rutte: grote kans op extra maatregelen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag

Sinds vorige week vallen al zes regio's in de Randstad in categorie 2. In het grootste deel van de Randstad gaan de cafés sinds zondag eerder dicht en mogen nog maar vijftig mensen bijeenkomen voor een feestje of uitje.

In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gelden sinds vorige week al de extra maatregelen voor deze eerste zes veiligheidsregio's. Daar kunnen volgende week dus extra maatregelen van het kabinet bij komen.

Nederland telt 25 veiligheidsregio's, voor 14 daarvan gelden nu extra maatregelen.