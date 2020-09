Aboutaleb: het wordt weer tijd voor landelijke maatregelen tegen coronavirus

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam acht de tijd gekomen dat regionale maatregelen tegen het coronavirus moeten worden vervangen door landelijke maatregelen. Tegen Rijnmond zegt Aboutaleb: "Als je ziet dat er nog acht 'zorgelijke regio's' bijkomen, en dat de meeste grote steden in die regio's vallen, dan is de vraag: wat blijft er nog over van de regionale benadering?" Hij wil met minister De Jonge bespreken of het zinvol is om "binnen een week of zo door te stappen naar landelijke maatregelen".

Aboutaleb spreekt liever van een gedragscrisis dan van een coronacrisis. Hij vreest dat steviger maatregelen nodig zijn als burgers het zelf niet kunnen opbrengen om zich aan de coronaregels te houden, en houdt een terugkeer naar wat hij noemt de "botte algemene maatregelen" van voor de zomer zeker voor mogelijk.

Over de krappe testcapaciteit zegt Aboutaleb dat er - als de situatie echt nijpend wordt - gedacht kan worden aan het nationaliseren van commerciële laboratoria. Hij benadrukt dat hij er niet over gaat, maar noemt het een radicale maatregel om een ernstige situatie aan te pakken.

Te weinig effect

Nu de besmettingscijfers verder stijgen, worden er dus hardop vragen gesteld over de effectiviteit van regionale maatregelen, de aanpak die het kabinet tot dusver voorstaat. Sinds afgelopen zondag zijn er extra coronamaatregelen van kracht in zes regio's met een hoge besmettingsgraad, die allemaal in de Randstad liggen. De sluitingstijd in de horeca is naar voren gehaald, en de omvang van bijeenkomsten is gehalveerd naar vijftig man.

Dinsdag kondigde premier Rutte aan dat er deze week waarschijnlijk nog eens acht veiligheidsregio's tot "zorgelijk" worden bestempeld. Tegen het AD zeiden ook enkele epidemiologen desgevraagd dat regionale maatregelen te weinig effect sorteren. Mensen reizen door het hele land, waardoor het virus zich snel kan verspreiden.

Groepsgrootte aanpakken

Epidemioloog Patricia Bruijning van het UMCU in Utrecht verdedigt tegenover de NOS de regionale aanpak, maar ze noemt de huidige regiomaatregelen mager. De horeca iets vroeger sluiten zet geen zoden aan de dijk, zegt ze.

Bruijning denkt dat vooral strengere richtlijnen voor samenkomsten effectief kunnen zijn. "De meeste besmettingen vinden binnen plaats, op plekken waar veel mensen elkaar langere tijd zien. Op werkplekken, horeca en feestjes moet je de groepsgrootte verkleinen, wil je het virus aanpakken."

Maandag spreken de voorzitters van de veiligheidsregio's weer met elkaar over de coronasituatie. Dit zogeheten Veiligheidsberaad zal de komende tijd vaker vergaderen, zegt burgemeester Aboutaleb. Ook de frequentie van het Rotterdamse crisisberaad is opgevoerd.