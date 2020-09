Appmakers, waaronder Spotify en Epic, binden strijd aan met Apple

Dertien partijen, waaronder muziekdienst Spotify, game-ontwikkelaar Epic en vertegenwoordigers van nieuwsmedia, gaan samen de strijd aan met Apple. Ze beschuldigen het bedrijf van oneerlijke concurrentie via de App Store, waarin ze met hun apps vertegenwoordigd zijn.

Ze hebben zich verenigd in een Coalition for App Fairness, een nieuwe organisatie, die is opgericht om "te pleiten voor keuzevrijheid en eerlijke concurrentie tussen de app-ecosystemen", zo is te lezen op de site.

Tien punten

Daarbij zijn er tien punten opgesteld die verbeterd zouden moeten worden. Het gaat er bijvoorbeeld om dat een ontwikkelaar niet gedwongen mag worden om het betalingssysteem van de downloadwinkel te gebruiken om er actief te kunnen zijn, zoals dat bij Apple wel het geval is.

Een ander punt is dat verkoopdata van een ontwikkelaar niet gebruikt mogen worden om ermee te concurreren. Ook vindt de groep dat een downloadwinkel niet mag verhinderen dat er door een ontwikkelaar zelf een eigen App Store, in de vorm van een app, wordt aangeboden.

De coalitie "wordt de stem van app- en game-ontwikkelaars om consumentenkeuze te beschermen en eerlijk speelveld te creëren", zegt Spotify's hoofd juridische zaken Horacio Gutierrez. "De basisvrijheden van ontwikkelaars worden aangevallen", zegt Epic Games-topman Tim Sweeney. "We doen mee om de fundamentele rechten van ontwikkelaars te beschermen."

Apple was niet meteen bereikbaar voor een reactie. Wel heeft het bedrijf een nieuwe pagina gelanceerd waarin onder meer wordt benadrukt dat sinds de start van de App Store 155 miljard dollar is uitbetaald aan ontwikkelaars.

Minder aantrekkelijk

Het verzet tegen Apple is niet nieuw. Zo diende Spotify vorig jaar al een klacht in tegen de iPhone-maker bij de Europese Commissie. Dat leidde dit jaar tot een onderzoek. Deze zomer ontstond er tussen Epic, de maker van de populaire game Fortnite, en Apple een juridische strijd.

Beide spelers, die dus ook een leidende rol hebben bij de oprichting van de nieuwe coalitie, is onder meer de commissie die Apple in rekening brengt bij betalingen een doorn in het oog.

Voor Spotify geldt bijvoorbeeld dat Apple ook zijn eigen muziekdienst aanbiedt en daar dus geen commissie voor hoeft te betalen. Als Spotify net zoveel wil verdienen aan zijn muziekdienst, moet het dus de prijs verhogen, waardoor het aanbod minder aantrekkelijk is. Epic besloot in zijn populaire game Fortnite het betalingssysteem van Apple te omzeilen, waarna Apple de app verwijderde. Hetzelfde gebeurde in de downloadwinkel van Android.

Nederlandse media

Niet alleen bekende appmakers doen mee met het initiatief, maar ook een groot aantal uitgevers. Ze zijn onder meer verenigd in de European Publishers Council. Die vertegenwoordigt ook DPG Media en het Mediahuis, de twee grote Belgische uitgevers die samen bijna alle Nederlandse kranten uitgeven.