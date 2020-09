Toenadering tussen kabinet en oppositie over steunpakketten

Er is enige toenadering tussen kabinet en oppositie over de voorwaarden waaraan bedrijven en werkenden moeten voldoen, willen ze nieuwe financiële coronasteun van de overheid krijgen. Morgen praat de Tweede Kamer over het nieuwe steunpakket, dat op 1 oktober moet ingaan. Het kabinet heeft instemming van een deel van de oppositie nodig, als het een meerderheid wil krijgen in beide Kamers.

Leden van het kabinet praten met werkgevers en werknemers en met Kamerleden over het pakket. Vandaag was er onder meer overleg met de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. De deelnemers aan de bijeenkomsten van vandaag lieten zich allemaal min of meer optimistisch uit over de voortgang van de besprekingen.

Werkgarantie

Bij de PvdA spitste het overleg zich toe op de 'werkgarantie', die de Tweede Kamer onder leiding van PvdA-leider Asscher vorige week vroeg. De PvdA wil dat bedrijven die een beroep doen op financiële coronasteun van de overheid, ervoor verantwoordelijk worden dat werknemers aan de slag kunnen blijven, eventueel bij een ander bedrijf. Premier Rutte zei vorige week dat hij meer denkt aan een 'inspanningsverplichting' voor die bedrijven, maar dat het kabinet er nog over gaat praten.

Asscher noemde vandaag na een gesprek met minister Koolmees de werkgarantie een essentiële voorwaarde voor zijn partij om met het pakket in te stemmen: "Werknemers mogen niet aan hun lot worden overgelaten. Als er ooit een moment is om dit te regelen, is het nu."

Koolmees sprak zijn begrip uit voor het idee van de PvdA. Ook hij wil werknemers die hun baan kwijtraken zoveel mogelijk helpen zonder dat ze op een uitkering zijn aangewezen. Naar verluidt wil hij Asscher tegemoet komen, zonder dat het echt om een harde garantie gaat. Koolmees is van plan nog voor het debat van morgen met "een goed voorstel" te komen.

Asscher zei na het overleg met Koolmees ook dat wat hem betreft de 'ontslagboete' voor bedrijven die worden gesteund moet blijven bestaan. Verder wil hij dat er iets wordt gedaan voor mensen die tegen hun pensioen aan zitten en eerder willen stoppen met werken.

Positie van jongeren verbeteren

In het overleg tussen het kabinet en GroenLinks ging het vooral over jongeren en flexwerkers. GroenLinks-leider Klaver vindt dat de positie van jongeren moet worden verbeterd. Hij vindt dat die nu oneerlijk worden behandeld: voor mensen vanaf 27 jaar geldt er bijvoorbeeld geen wachttijd om voor bijstand in aanmerking te komen en jongeren moeten vier weken wachten.

Bovendien mogen jongeren niet bijverdienen als ze in de bijstand zitten. "Jongeren betalen de prijs voor deze economische crisis en we moeten een extra stap zetten om het voor hen beter te maken", stelde Klaver.

Koolmees zei dat hij ook de wensen van GroenLinks serieus neemt. "We kijken wat technisch mogelijk en haalbaar is en wat we kunnen waarmaken."