Negen jaar cel geëist voor vader van ontvoerde Insiya

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van negen jaar geëist tegen Shehzad H. voor het ontvoeren van zijn dochter Insiya naar India.

De vader wordt door het OM gezien als het brein achter de ontvoering van het destijds tweejarige meisje. Insiya woont waarschijnlijk nog altijd bij haar vader in India. Hij weigert contact toe te staan tussen het meisje en haar moeder.

Insiya werd in 2016 ontvoerd uit de woning van haar oma in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer.

Afwezig

De vader van Insiya was niet bij de rechtszaak aanwezig. India wil hem niet uitleveren aan Nederland, meldt NH Nieuws. Negen jaar is de maximale straf die in dit geval mogelijk is. Het OM spreekt van "een met militaire precisie, professioneel opgesteld ontvoeringsplan waarbij hij louter zijn eigen belang voorop heeft gesteld".

Een neef van H., Imran S., hangt een gevangenisstraf van vier jaar boven het hoofd voor betrokkenheid bij de zaak.

De uitspraak is op 12 oktober. Vorig jaar zijn zes andere betrokkenen veroordeeld tot straffen van één tot vier jaar voor het ontvoeren van de peuter. Een aantal van hen is in hoger beroep gegaan.

Ouderlijk gezag

De ouders van Insiya voeren al jaren een juridische strijd om hun dochter. In maart verloor de vader in hoger beroep een rechtszaak waarin hij het ouderlijk gezag over zijn dochter terugeiste. Dat gezag ligt bij de moeder van Insiya, die in Amsterdam woont. Zij probeert al jaren haar dochter terug te krijgen naar Nederland.

Ook bepaalde een rechtbank eerder dat H. zijn dochter terug moet brengen naar Nederland, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag.