Vader ontvoerde Insiya krijgt ouderlijk gezag niet terug

Shehzad H., de vader van het in 2016 ontvoerde meisje Insiya, krijgt het ouderlijk gezag over zijn dochter niet terug. Dat heeft het gerechtshof vandaag beslist in een hoger beroep dat door de vader was ingesteld. Alleen de moeder heeft nog ouderlijk gezag over het meisje.

Insiya was 2 jaar oud toen ze met geweld werd ontvoerd uit de woning van haar oma in Amsterdam. Drie mannen drongen de woning binnen en namen het meisje mee. Dat gebeurde in opdracht van haar vader, die in een scheiding lag met de moeder en een conflict had met haar over het ouderlijk gezag.

Het meisje is sinds 2016 in India en heeft haar moeder daarna niet meer gezien, behalve in een paar korte Skype-contacten. De Indiase rechter vond dat zij elkaar vaker op die manier moesten zien, maar volgens het hof heeft de vader dat voorkomen.

Een rechtbank in India oordeelde in 2018 dat Insiya terug moet naar haar moeder, maar de vader van het kind heeft dat besluit aangevochten waardoor het meisje daar nog steeds is. Het hof vindt dat er niet gewacht moet worden op de uitspraken van Indiase rechters zoals de vader wil. In Nederland kunnen die uitspraken waarschijnlijk niet worden erkend.