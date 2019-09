Vader ontvoerde Insiya krijgt dwangsom opgelegd van 10.000 euro per dag

De vader van het ontvoerde meisje Insiya moet een dwangsom betalen van 10.000 euro voor iedere dag dat hij zijn dochter langer in India houdt. Het gerechtshof in Den Haag heeft dat vorige week bepaald.

De rechtbank in Den Haag oordeelde eerder dat Insiya direct moet terugkeren naar Nederland. Die uitspraak wordt nu bevestigd door het hof, dat er ook nog een dwangsom aan verbindt. Het bedrag van 10.000 euro per dag kan oplopen tot maximaal een miljoen euro. Vader Shehzad H. moet betalen vanaf de dag dat hij de uitspraak ontvangt. Het vonnis is hem vorige week toegestuurd.

De inmiddels 5-jarige Insiya werd in september 2016 op een gewelddadige manier uit het huis van haar oma in Amsterdam gehaald en aan haar vader overgedragen. Die was destijds verwikkeld in een slepende echtscheidingsprocedure met de moeder van Insiya en nam het meisje mee naar India, waar ze sindsdien is. Volgens het gerechtshof blokkeert H. ieder contact tussen Insiya en haar moeder.

Celstraffen

Tot nu toe lijken pogingen om Insiya via een juridische weg naar Nederland te halen nergens op uit te lopen. De vader werkt tot dusver op geen enkele manier mee en vecht hij iedere poging, zowel in India als Nederland, aan.

In juli kregen zes mensen die betrokken waren bij de ontvoering van Insiya gevangenisstraffen tot 4 jaar. Ook vader H. zelf en een neef van hem worden vervolgd. Omdat India weigert hen uit te leveren, verwacht het Openbaar Ministerie dat ze bij verstek berecht zullen worden.