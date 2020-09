Ook 'Nederlands' vaccin gaat grootschalige testfase in

Het Nederlandse Janssen Vaccins is begonnen met testen van een coronavaccin op 60.000 vrijwilligers in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en enkele Zuid-Amerikaanse landen. Het vaccin, dat ontwikkeld wordt in Leiden, is een van de zes vaccins die door de Europese Unie zijn gereserveerd.

Tijdens deze derde fase krijgen tienduizenden mensen boven de 18, waaronder een grote groep ouderen, het middel in landen waar het virus nog volop rondgaat. Een deel krijgt een placebo. Afhankelijk van dit onderzoek zal moeten blijken of het vaccin mensen voldoende beschermt en wat de bijwerkingen zijn.

Janssen, dat een dochteronderneming is van het Amerikaanse Johnson & Johnson, is niet het eerste bedrijf dat de derde fase in gaat. Drie andere bedrijven waar de Europese Unie afspraken mee heeft gemaakt, zijn al aan de derde fase begonnen. Ook in China en Rusland zijn al enkele bedrijven begonnen met het inenten van tienduizenden vrijwilligers.

Eerste resultaten

Ondertussen is Janssen al begonnen met de productie van het vaccin. Naar verwachting zullen de eerste resultaten begin volgend jaar gepubliceerd worden. Mochten die gunstig zijn, dan kan het bedrijf een vergunning aanvragen om in de Europese Unie op de markt te mogen worden gebracht.

Een onderhandelingsteam heeft namens de Europese Unie met het bedrijf afgesproken dat 200 tot 400 miljoen vaccins volgend jaar beschikbaar komen voor Europese landen. Over de voorwaarden wordt nog onderhandeld. De vaccins zullen volgens afspraak eerlijk over de Europese landen worden verdeeld die het vaccin willen hebben.

Een overzicht van de zes vaccins die mede namens Nederland zijn gereserveerd: