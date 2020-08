Eerste Nederlandse vrijwilligers krijgen volgende maand coronavaccin

Voor het eerst zal een groep Nederlandse vrijwilligers een coronavaccin krijgen toegediend. Dat bevestigt een woordvoerder van Janssen Vaccines, dat in Leiden gevestigd is. De werving van de vrijwilligers begint volgende week.

Het vaccin zal worden toegediend aan in totaal 550 personen in Nederland, Spanje en Duitsland. In Nederland gaat het om 135 vrijwilligers op drie locaties. Eind september zullen zij het middel krijgen.

De vrijwilligers in het zogenoemde fase 2a-onderzoek krijgen verschillende doseringen. Doel is om te kijken wat de bijwerkingen zijn bij deze doseringen en hoe het menselijk lichaam reageert. Op dit moment loopt in België en de Verenigde Staten al een fase 1-onderzoek, waarvan de eerste resultaten binnenkort worden verwacht.

Nog een derde fase

Of het middel echt effectief is, zal later moeten blijken, na het fase 3-onderzoek. Dat onderzoek wordt gedaan bij een grote groep vrijwilligers in landen waar het virus nog volop rondgaat. Daarbij krijgt een deel van de vrijwilligers een placebo toegediend.

De Europese Commissie is van plan 200 tot 400 miljoen vaccins van Janssen te bestellen. Mocht het middel een succes worden, dan zal het dus ook in Nederland beschikbaar komen. Naar verwachting zal dat op z'n vroegst in het voorjaar zijn.