Bulgaren gaan al maanden de straat op, ook voor ons belastinggeld

Een van de deelnemers aan het protest in Sofia is een vrouw die met haar negenjarige dochter de straat op is gegaan. "Bulgarije verliest ieder jaar miljarden aan corruptie", zegt ze. "Dat is deels Europees geld dat wordt gegeven om ons land te ontwikkelen, zodat we op een Europees welvaartsniveau komen. Maar in plaats daarvan staan we laatste in elke Europese ranglijst."

Volgens een andere demonstrant, de jonge makelaar Alisa, kan de EU beter helemaal geen geld meer geven aan Bulgarije. "Het geld wordt toch niet op de juiste manier gebruikt."

Bekendste schandaal

Er zijn in Bulgarije meerdere schandalen met EU-geld aan het licht gekomen, waarvan het bekendste gaat over guesthouses. In tegenstelling tot wat die term doet vermoeden, blijken gasten daar lang niet altijd welkom. Terwijl de verblijven deels bekostigd zouden zijn met geld van de EU.

Een voorbeeld van zo'n 'guesthouse' ligt op een kleine twee uur rijden van de protesten in hoofdstad Sofia, in een toeristische bergregio. Vanaf de weg is het nauwelijks te zien. De eigenaar, oud-staatssecretaris van Economische Zaken Manolev, heeft doeken aan de hekken gehangen. "Waarschijnlijk om media het zicht te ontnemen", zegt onderzoeksjournalist Marieta Dimitrova.

Zij kreeg anderhalf jaar geleden een tip over dit guesthouse. "We probeerden te reserveren, maar vonden geen telefoonnummer. We konden nergens een kamer reserveren in dit huis." Het guesthouse blijkt helemaal geen guesthouse, maar een buitenverblijf voor de oud-staatssecretaris zelf. Met zwembad, persoonlijke fitnessruimte en een riante tuin.

Dit is de villa waar het om gaat: