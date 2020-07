Waarom tienduizenden Bulgaren het vertrek eisen van hun regering

De politieke crisis in het armste land van de Europese Unie is de ernstigste sinds 2013, toen massale demonstraties werden gehouden die uiteindelijk leidden tot de val van de centrumlinkse regering. Sinds Bulgarije in 2007 lid werd van de EU verdween een groot deel van het geld dat bedoeld was voor investeringen in het land in de zakken van zakenlieden en politici.

Corruptie sijpelde vervolgens van de hoogste echelons naar de rest van de maatschappij en raakt nu volgens Guyrova bijvoorbeeld ook de medische sector. "Als je in een ziekenhuis behandeld wil worden, moet je eerst de artsen extra betalen. Hetzelfde zie je bij de politie. Wordt je staande gehouden voor te snel rijden, dan weet je dat je de agent 20 lev moet betalen en dan mag je verder rijden. En dat terwijl Bulgarije meer doden in het verkeer heeft dan welk EU-land ook."

Nog een voorbeeld: de voortdurende wegwerkzaamheden in Sofia, met Europees geld. "Sommige straten worden in een jaar tijd 20 keer gerepareerd vanwege dezelfde gaten. Dat is geen overdrijving," zegt Guyrova. "Een stadspark is zogenaamd vernieuwd, wat helemaal niet nodig was. Maar het heeft ook nog eens een jaar gekost, waar iedere normale opknapbeurt een maand geduurd zou hebben. Het budget is vijf keer hoger uitgevallen dan geraamd. Waar denk je dat al dat geld naartoe gaat? Ook dat is misbruik van publieksgeld."