Toename opnames door corona zet reguliere zorg in Leiden en Amsterdam onder druk

Bloemers coördineert ook de spreiding van patiënten in de regio Amsterdam. Als het ene ziekenhuis te maken krijgt met te veel coronapatiënten, worden die naar een ander ziekenhuis in de regio overgebracht. Daar is al sprake van geweest in de afgelopen weken, zegt Bloemers.

In de regio liggen 77 patiënten op gewone verpleegafdelingen en 20 op de IC. Van 66 patiënten in het ziekenhuis wordt vermoed dat ze corona hebben. Ook vanuit Leiden zijn al patiënten overgeplaatst naar minder drukke ziekenhuizen. "Er is een aantal patiënten naar Brabant gebracht", zegt Martijn Schalij.

Landelijke spreiding

Vanaf morgen is een landelijke spreiding van patiënten ook weer mogelijk. Dan is het LCPS weer actief, liet voorzitter Ernst Kuipers weten. "Uitgangspunt bij een tweede golf covid-patiënten is steeds geweest om de reguliere zorg door te laten gaan. Dat betekent dat we, wanneer de druk toeneemt, laagdrempelig patiënten verplaatsen zodat ziekenhuizen geen reguliere zorg hoeven afschalen."

Kuipers heeft geen signalen dat er buiten Leiden en Amsterdam ziekenhuizen spelen met de gedachte om de reguliere zorg af te schalen, zegt hij tegen de NOS: "Er kunnen inderdaad individuele ziekenhuizen zijn die dat doen, maar we gaan nu weer van start zodat dat landelijk niet meer nodig is."

Volgens de ziekenhuizen ligt het niet aan een gebrekkige voorbereiding dat de reguliere zorg in het geding is. Frank Bloemers: "Het komt doordat er toch onverwachte dingen gebeuren, zoals personeel met besmettingen. Daardoor is er minder ruimte om patiënten op te vangen."

Of personeel is niet zelf besmet, maar zit in quarantaine omdat kinderen of partners kampen met coronagerelateerde klachten, constateert Martin Schalij: "We gaan een moeilijke periode tegemoet, die veel vraagt van het personeel. Als het aantal besmettingen blijft schommelen rond de huidige getallen kunnen we het aan, maar als het echt gaat toenemen voorzie ik grote problemen."