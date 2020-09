VS kondigt op eigen houtje VN-sancties af tegen Iran

De VS eist dat landen zich weer gaan houden aan VN-sancties die golden voor Iran. "Dit is een stap op weg naar internationale vrede en veiligheid", zegt minister Pompeo van Buitenlandse Zaken. De Russische ambassadeur bij de VN spreekt van een "obstinaat delirium" omdat de VS solistisch te werk gaat.

Inzet is een wapenembargo dat onder de voorwaarden van de Iran-deal uit 2015 half oktober afloopt. De VS wil dat verlengen, maar andere landen in de VN-Veiligheidsraad willen zich aan de gemaakte afspraken houden. Daarop beriep de regering-Trump zich op de 'snapback'-regeling in het akkoord, waarmee VN-sancties weer ingesteld worden als Iran zich niet aan de afspraken houdt, zoals het verrijken van uranium.

Andere ondertekenaars van het overeenkomst, zoals Rusland maar ook Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, stellen dat de VS zich niet meer kunnen beroepen op die regeling, omdat president Trump in 2018 uit het akkoord is gestapt. VN-secretaris-generaal Guterres houdt zich op de vlakte en wil onderzoeken wie gelijk heeft.

Isolatie

Pompeo benadrukte dat als de VN het embargo niet verlengt, de VS zelf juridische maatregelen zal nemen om handel met Iran te voorkomen. Wat precies verboden wordt en welke straffen daarop zullen staan, wordt waarschijnlijk morgen bekendgemaakt door het Witte Huis.

Iran spreekt van een valse en illegale deadline. "Ingaan tegen de internationale stroom brengt alleen maar meer isolatie voor de VS", aldus de VN-ambassadeur van het land.

