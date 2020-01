Iran: we hebben 1200 kilo verrijkt uranium

De Iraanse atoomorganisatie zegt dat het land de capaciteit heeft om uranium tot elk gewenst niveau te verrijken. Het is wachten op groen licht van de politiek, zegt het adjunct-hoofd van de organisatie in een verklaring.

Iran trok zich begin deze maand volledig terug uit het atoomakkoord. Daarbij werd op de staatstelevisie gezegd dat het land geen beperkingen meer heeft in zijn activiteiten, maar tegelijkertijd werd gemeld dat de samenwerking met de internationale toezichthouders in stand blijft.

Hoogverrijkt uranium kan gebruikt worden bij de productie van een kernbom. Iran houdt vol dat het land de radioactieve stof nodig heeft voor kernenergie. Al enige tijd wordt er getest met moderne centrifuges die de verrijking moeten versnellen.

Volgens een Iraanse functionaris heeft het land nu meer dan 1200 kilo verrijkt uranium, dat is veel meer dan er in 2015 met de wereldleiders werd afgesproken in het atoomakkoord.

Onderhandelingstafel

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken slaat in een interview met het Duitse blad Der Spiegel een gematigde toon aan. Minister Zarif sluit nieuwe onderhandelingen met de Verenigde Staten niet uit en laat weten dat hij bereid is om te praten, mits de VS de strenge sancties op het land opheft.

"Voor ons maakt het niet uit wie er in het Witte Huis zit, maar wel hoe men zich gedraagt", zei Zarif tegen Der Spiegel. "De regering van Trump kan het verleden goedmaken, sancties opheffen en terugkomen aan de onderhandelingstafel. Wij zitten daar nog steeds. Zij zijn degenen die zijn vertrokken."

De relatie tussen de Verenigde Staten en Iran bereikte een dieptepunt door de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani op 3 januari en de Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases die daarop volgden.