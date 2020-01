Iran trekt zich volledig terug uit atoomakkoord

Iran trekt zich volledig terug uit het internationale atoomakkoord. Het land voelt zich niet langer verplicht zich aan de afspraken te houden nu de VS de Iraanse generaal Soleimani heeft geliquideerd in Bagdad.

In een verklaring op de staatstelevisie liet de regering weten dat Iran zich niet meer houdt aan de gestelde limieten voor het verrijken van uranium, waarmee een nucleair wapen kan worden ontwikkeld. Het is niet duidelijk tot welk percentage het land uranium wil verrijken.

"De regering van de islamitische republiek Iran heeft in een verklaring de vijfde en laatste stap in het terugbrengen van de Iraanse verplichtingen uit het atoomakkoord bekendgemaakt", zei een omroeper. "Iran heeft geen beperkingen meer in zijn activiteiten."

De activiteiten op het gebied van kernenergie worden gecontroleerd door het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Iran zegt de samenwerking met de nucleaire waakhond van de VN in stand te houden. Ook zegt de regering te blijven openstaan voor onderhandelingen met Europese partners.

Atoomakkoord

In het akkoord uit 2015 spraken Iran, de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland af dat het kernprogramma van het land aan banden zou worden gelegd in ruil voor het schrappen van economische sancties. Iran heeft altijd gezegd dat het nucleaire programma wordt gebruikt voor vreedzame doeleinden.

In 2018 kondigde president Trump aan dat de VS zich eenzijdig zou terugtrekken uit het akkoord. De deal was volgens hem niet goed genoeg waardoor Iran kon doorgaan met het ontwikkelen van kernwapens. Amerika schroefde de sancties daarna op. Iran zegde het akkoord vorig jaar al deels op, precies een jaar nadat de VS dat had gedaan.