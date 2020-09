Sobere herdenking Airborne op Ginkelse Heide

Met een sobere plechtigheid is vanochtend op de Ginkelse Heide bij Ede het begin herdacht van Operatie Market Garden op 17 september 1944. Het bleef bij een paar speeches en enkele tientallen bezoekers. Veteranen uit het buitenland waren er niet.

Operatie Market Garden wordt in normaal grootscheeps herdacht. Net als in 1944 droppen vliegtuigen honderden vooral Britse, maar ook Nederlandse parachutisten. Vaak staan er 's ochtends vroeg al lange files van duizenden bezoekers voor het spektakel. Er zijn speciale ontvangsten en reünie-bijeenkomsten voor oorlogsveteranen uit Groot Brittannië, Amerika en Canada.

Dit jaar, 76 jaar na dato, niets van dat al, meldt Omroep Gelderland. Op de Ginkelse Heide stonden vanochtend enkele tientallen stoeltjes voor evenzoveel bezoekers, op anderhalve meter afstand van elkaar. Er waren speeches van hoogwaardigheidsbekleders met plechtige woorden en kransleggingen. Twee basisschoolkinderen lazen een gedichtje voor waarin ze de militairen van toen "met heel hun hart"' bedankten en er was een minuut stilte. Geen vliegtuigen en geen luchtlandingen.

Operatie Market Garden

Operatie Market Garden was een gewaagd plan van de geallieerden om het oosten van Nederland te bevrijden en zo door te kunnen stoten naar de Duitse hoofdstad Berlijn. Daartoe landden duizenden, vooral Britse parachutisten ver achter de Duitse linies op de Ginkelse Heide. Zij moesten de bruggen over de Maas, Waal en Rijn heroveren op de Duitsers. Tegelijk zouden de Amerikanen vanuit het deels al bevrijde zuiden van Nederland oprukken,

Het plan mislukte, vooral omdat de Duitse tegenstand veel groter was dan aanvankelijk ingeschat. Ook de communicatie tussen de verschillende geallieerde troepen was slecht. De bevolking van Arnhem en Oosterbeek kwam klem te zitten tussen de strijdende partijen en moest in bommenregens vluchten. Er vielen duizenden doden.