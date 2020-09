Rapper Boef valt weer in de prijzen bij FunX Music Awards

Net als vorig jaar won Frenna de prijs voor beste zanger. Broederliefde won voor het zesde jaar op rij de de award voor beste groep. "We verdienen gewoon een plek in het Guinness Book of Records."

FunX wil met de awardshow een podium bieden aan jong talent, maar in de show staan ook maatschappelijke thema's centraal. Deze keer werd er een statement gemaakt tegen zinloos geweld en was er aandacht voor de Black Lives Matter-beweging. Rapper Akwasi ontving daarom de FunX Power Award voor zijn rol in de strijd tegen racisme.