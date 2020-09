Game-oorlog nu echt van start: prijzen nieuwe Playstation en Xbox bekend

De strijd tussen Xbox en Playstation is losgebarsten, nu de prijzen en verkoopdata zijn bekendgemaakt. De duurste en krachtigste versies van de volgende generatie (next-gen) gameconsoles, de Playstation 5 en Xbox Series X, gaan allebei 499 euro kosten.

Voor het eerst worden er ook direct goedkopere modellen in de markt gezet die volledig digitaal zijn en geen schijfjes kunnen lezen. Daar is wel een prijsverschil te zien. De Xbox Series S kost 299 euro en de Playstation 5 Digital Edition krijgt een prijskaartje van 399 euro. Dat verschil zit onder de motorkap: waar de consoles van Sony even krachtig zijn, is de goedkopere Xbox grafisch tot minder in staat dan zijn duurdere broertje.

Spellen worden duurder

De nieuwste games lijken meer te gaan kosten. Dat geldt in elk geval voor Playstation-spellen, die nu een adviesprijs krijgen van 79,99 euro. Het is onduidelijk of dat voor ieder spel gaat gelden. Of die prijsverhoging ook voor Xbox geldt, is nog onduidelijk. Uitgevers van spellen zeggen al jaren dat het maken van games steeds tijdrovender en duurder wordt.

De Playstation-modellen komen op 19 november uit in Europa en zijn mogelijk al vandaag te reserveren. De Xbox-consoles komen een week eerder, op 10 november, en zijn vanaf volgende week vooruit te bestellen.

In een presentatie toonde Sony gisteravond weer een reeks nieuwe spellen. Zo werd alweer het zestiende deel onthuld uit de populaire Final Fantasy-reeks, die al decennia bestaat. Ook is het vervolg op de prijswinnende game God of War getoond en werd een nieuw Harry Potter-spel gepresenteerd.

Strijd tussen Sony en Microsoft

Sony probeert zich al jaren te onderscheiden met games die door eigen studio's zijn gemaakt en alleen op Playstation zijn te spelen. Dit jaar geldt dat onder meer voor de nieuwe Spider-Man en Demon's Souls. Ook is bekendgemaakt dat er een hoop populaire Playstation 4-spellen al vanaf het begin op de Playstation 5 te spelen zijn, mits mensen een abonnement hebben op de online service van Sony.